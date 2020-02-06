Тринадцатилетняя Аня из Калиновки научилась говорить глазами: видео

Девочка не сказала ни слова за всю жизнь из-за тяжелой формы ДЦП

Аня, у которой тяжелая форма детского церебрального паралича, за 13 лет не проронила ни слова. Однако теперь девочка может говорить – взглядом. Благодаря специальным устройствам и компьютерной программе ребенок глазами пишет слова

"Вот это – самая главная вещь", – показывает Владимир Томчук, отец Ани специальную приставку к монитору компьютера.

Именно это устройство, прикрепленное снизу монитора, реагирует на глаза Ани. Специальной программой девочка управляет только взглядом. Разработка программистов – ее единственный шанс заговорить. Ее глаза заменяют мышку и клавиатуру. Взглядом Аня нажимает на буквы и пишет слова. Озвучивает их компьютерный голос. Но полные предложения девочка составлять еще не умеет. Три раза в неделю с Аней занимается учительница. Грамотно писать и выражать свои мысли Аню учит Ирина Марковская.

"Чтобы никто другой не мог ей надиктовывать, чтобы она могла выразить свое мнение, она должна уметь это написать", – говорит учительница.

Об уникальном устройстве и специальной программе Аниному отцу рассказала землячка, которая сейчас живет в Ирландии. Она воспитывает дочь с таким же диагнозом.

"Она умная. Нашла "хочу пить". "Хочу пить" нажимает, хочу пить, иду пить несу. Ну вот такие вещи она находит сама уже, она читать умеет", – делится папа Ани.

Поэтому надеется: вскоре Аня сможет рассказать отцу все, о чем молчала 13 лет.

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