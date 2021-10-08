Трогательно до слез! На Полтавщине полицейские спасли хаски после ДТП (фото, видео)

На Полтавщине в ДТП попал микроавтобус, где за рулем сидел 41-летний водитель. С ним был его пес пароды хаски. Мужчину с телесными повреждениями доставили в больницу, а пес остался на месте аварии.
Об этом сообщает полиция Полтавской области.
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Напуганная находка
Полицейские, которые приехали на место ДТП, увидели напуганное животное неподалеку и забрали с собой. Они искали того, кто смог бы приютить собаку к выздоровлению владельца. Полицейские нашли и связались со знакомым пострадавшего, который пообещал передать животное в руки хозяина.
Многократный призер
Как потом выяснилось, пес по кличке Джой – многократный призер различных конкурсов и соревнований. Сейчас он в безопасности.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное управления – 5%.
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