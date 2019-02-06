Тройное ДТП в Винницкой области унесло жизни двух человек, трое – пострадали

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство

Тройное ДТП в Винницкой области унесло жизни двух человек, трое – пострадали 2019-02-06T12:23:00+02:00 Другие регионы По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство











ДТП произошло вечером 5 февраля вблизи города Ладыжин. Как выяснилось, Ford, под управлением 60-летнего водителя, столкнулся с Chery, который двигался во встречном направлении. После столкновения Ford выехал на встречную полосу движения и врезался Renault.

В результате аварии водитель Ford погиб на месте, а 48-летний пассажир Renault скончался в больнице во время оказания медицинской помощи. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести госпитализировали 29-летнего водителя Renault и его 21-летнюю пассажирку, а также 65-летнего пассажира Ford.

"Следственным управлением начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего")", – добавили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

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