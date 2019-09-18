Тройное убийство в Николаеве: стали известны подробности

В Николаеве ввели операцию "Сирена" для расследования тройного убийства / Фото: Нацполиция

Реклама

На заправке в Николаеве, где 18 сентября были найдены убитыми три человека, продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты, которые продолжают собирать вещественные доказательства.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, копы рассматривает все возможные версии расследования этого тройного убийства.

Стало известно, что убиты были работники автозаправочной станции – механик, оператор и кассир. Тела обнаружила жена одного из них, когда не смогла дозвониться до мужа и пришла на АЗС – на крики женщины прибежали прохожие, которые помогли вызвать полицию.

"Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в ходе которых правоохранители отрабатывают все возможные версии преступления, учитывая полученную информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую. Среди них: убийство, совершенное с целью завладения имуществом, денежными средствами, из-за личных неприязненных отношений, а также во время внезапно возникшего конфликта", – заявили полицейские.

Копы также отметили, что они отрабатывают всю информацию, которая касается свидетелей и очевидцев. К раскрытию убийства также привлечены экипажи патрульных, все выезды в город перекрыты и находятся под усиленным наблюдением.

Напомним, ранее в Одессе было обнаружено тело 58-летнего мужчины с ножом в сердце. Полицейские разыскивают убийцу. Установленные на здании видеокамеры зафиксировали момент, как неизвестный нанес мужчине удар в грудь и бросился прочь.

Также сообщалось, что в Винницкой области мужчина убил жену совком. За убийство женщины задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, мы сообщали, что в Киевской области молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти 83-летнюю пожилую женщину, посчитав ее ведьмой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram