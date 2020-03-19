Тяжело заболели супруги, которые общались с инфицированной COVID-19 жительницей Радомышля

В Брусилове Житомирской области заболели муж и жена, контактировавшие с 71-летней жительницей Радомышля, которая потом умерла из-за коронавируса.

С подозрением на коронавирус они специальной бригадой скорой помощи были госпитализированы в больницу сегодня, 19 марта. Об этом сообщил на брифинге глава управления здравоохранения Житомирской областной государственной администрации Николай Суслик.

"8 марта они контактировали и никому об этом не сообщили, а 10 числа заболели. За помощью к врачам не обращались, лечились дома. Сегодня состояние их здоровья ухудшилось: повысилась температура, появились одышка и кашель", – рассказал Суслик.

Он также отметил, что у обоих диагностирована пневмония.

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По словам Суслика, в Житомирской области также были госпитализированы двое людей, которые вернулись из Венгрии. Они находятся в Андрушовской больнице, признаков коронавируса пока у них нет.

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Напомним, в Житомире коронавирус подтвердили у 56-летнего мужчины, который недавно приехал из Австрии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

Тем временем в Черновицкой области, где обнаружили 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в девяти населенных пунктах установили санитарно-карантинные посты.

Также первый случай инфицирования коронавирусом выявили в Мариуполе. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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