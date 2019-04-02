У беременной женщины в Черкассах обнаружили смертельно опасный вирус
Женщина купила на стихийном рынке вяленую рыбу и вскоре почувствовала недомогание
В Черкасской области у беременной женщины диагностировали заболевание ботулизмом. Она купила на стихийном рынке вяленую речную рыбу и вскоре пожаловалась на тошноту и сильное расстройство желудка.
Ее госпитализировали в районную больницу, а позже анализы подтвердили наличие смертельно опасного вируса. Женщине вкололи антитоксин и сделали кесарево сечение. Сейчас ее состояние улучшилось. Недоношенного ребенка перевезли в Черкасскую областную больницу.
"Ребеночек поступил в тяжелом состоянии в связи с тем, что тяжелое состояние матери, с признаками интоксикации, с признаками гипоксического поражения мозга. Детский инфекционист ребенка видела, признаков ботулизма у самого ребенка нет, потому он получает другое лечение", – рассказала Валентина Саражина, заведующая отделения интенсивной терапии новорожденных Черкасской областной детской больницы.
Также мы писали о том, как во Львове врачи боролись за жизнь 25-летнего парня, который был госпитализирован после ужина с друзьями, когда попробовал домашних консервированных грибов. Уже через несколько часов ему стало плохо и пострадавшего доставили в больницу, где диагностировали ботулизм.
Ранее в Харькове 38-летний мужчина отравился вяленым лещом, которого он купил на рынке. Кроме того, неоднократные случаи ботулизма фиксировались и в столице.
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