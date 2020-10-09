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У мэра Умани подтвердили коронавирус

9 октября, 09:27

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Александр Цебрий сейчас проходит лечение в больнице

У городского головы Умани Александра Цебрия, которого на днях госпитализировали с пневмонией, подтвердили коронавирус. Он добавил, что находится в надежных руках врачей Уманской инфекционной больницы.

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"Хочу сообщить, что, несмотря на положительный результат теста, я продолжаю предвыборную кампанию как кандидат на должность городского головы города Умань. И в дальнейшем буду отстаивать интересы граждан, как и предыдущие 5 лет! Спасибо всем за ваши теплые слова поддержки, которые получаю в личных сообщениях и звонках", – сообщил Цебрий на своей странице в Facebook.

Видео: Facebook/Александр Цебрий

Ранее мы сообщали, что главу партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенка госпитализировали в больницу с двухсторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом. Супруга нардепа Марина Порошенко сообщила, что с COVID-19 борются не только Петр Порошенко, но и их дочь.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Верховной Раде больше десяти человек заразились коронавирусом. В их число вошли глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, члены фракции СН Жан Беленюк и Татьяна Грищенко, а также лидер партии "Голос" Кира Рудик.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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