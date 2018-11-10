У николаевского депутата украли внедорожник, оружие и ценности: опубликованы фото

Пьяные воры были задержаны копами уже через несколько часов

В Николаевской области два злоумышленника обокрали дом местного депутата на Кинбурнской косе, завладев оружием, автомобилем и другими ценностями. Воришки были оперативно задержаны полицией уже через несколько часов на территории в соседней области.

"Всего несколько часов и помощь коллег из соседней области понадобились николаевским полицейским, чтобы задержать злоумышленников, обворовавших дом депутата горсовета. Они украли охотничье оружие и завладели его элитным автомобилем", – говорится в сообщении пресс-службы управления полиции Николаевской области.

Для оперативного задержания злоумышленников полицейские Очакова привлекли к операции коллег из соседней области, и общими усилиями через несколько часов обоих воров задержали в Херсоне.













Оказалось, что "на подвиги" потянуло супружескую пару, которую депутат нанял для ухода за домашними животными в хозяйстве. Под воздействием алкоголя 48-летний житель Кировоградской области с криминальным прошлым и его 40-летняя спутница из Черкасской области, которые приехали на Кинбурн на заработки, решили, что хозяин мало платит, да и условия проживания их не устраивают.

Супруги проникли в дом и забрали охотничье ружье и патроны к нему, телевизор, кофеварку и другие предметы бытовой техники, компьютер, личные вещи. Все эти вещи они погрузили в автомобиль и попытались сбежать, даже не открывая ворота.

Уже находясь на территории Херсонской области, нетрезвый вор не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. Быстро договорившись о его продаже с незнакомцем, супруги получили на руки 10 тысяч гривен и отправились в Херсон, где полицейские их и задержали.

Напомним, ранее в Запорожье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже у женщины 400-литрового аквариума. Злоумышленником оказался 35-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные кражи.

А в Харьковской области охотники за металлом украли 100-килограммовую ванну и продали ее. Позже их задержали и теперь ворам грозит до шести лет тюрьмы.

Также стоит напомнить о том, как возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве 13-летняя девочка украла кошелек у женщины. Кража произошла в помещении ресторана быстрого питания – девочка расстегнула рюкзак и вытащила из него кошелек с деньгами и банковскими карточками. Произошедшее увидели правоохранители, которые отрабатывали территорию вокзала.