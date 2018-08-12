У Порошенко рассказали, сколько стоит задержанный танкер РФ "Механик Погодин"

Сегодня, 22:27

Отмечается, что судно перевозило нефтепродукты для украинского получателя

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Стоимость задержанного в Херсонском порту российского танкера "Механик Погодин" составляет около 7 млн долларов. Об этом в комментарии "Громадському радіо" сообщил постоянный представитель президента Украины в автономной республике Крым Борис Бабин.

"Как мне сказали в СБУ, ориентировочная стоимость судна и танкера до 7 млн условных единиц", – отметил Бабин.

Он добавил, что судно перевозило нефтепродукты для украинского получателя.

"Если грузоотправитель и владелец в России, а получатель груза в Украине, понятно, что это коммерческий вопрос", – подчеркнул Бабин.

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что моряки танкера "Механик Погодин", задержанного в Херсоне, не покидали судно. На борту танкера находятся 12 российских моряков, у них есть продукты, вода и медикаменты.

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила украинскую коллегу Людмилу Денисову выяснить подробности возможного ареста в Херсоне российского судна "Механик Погодин". В то же время капитан танкера попросил Денисову вести переговоры только с владельцем судна.

Ранее сообщалось, что в Херсонский порт зашло судно российской компании, которая находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В субботу, 11 августа, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену с просьбой выяснить судьбу судна и его экипажа, а также в случае необходимости, предоставить морякам гуманитарную помощь.

Ранее мы писали об активности России в Азовском море. Так, координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, зачем Путин взялся за Азовское море
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