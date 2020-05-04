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В Сумах коронавирусом заразилась продавец супермаркета

4 мая, 13:58

Татьяна Власенко

Магазин закрыли на карантин

В Сумах, где ранее больницам продавали поддельные антисептики, COVID-19 заболела продавец магазина. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

"У нас среди продавцов был выявлен подозрительный случай. Потом методом ПЦР было подтверждено, что женщина заболела COVID-19", – рассказал Мацюк.

По его словам, после выявления коронавируса магазин закрыли.

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"Магазин на сегодняшний день закрыт, собственники пошли нам на встречу. Проведена полная дезинфекция. Все работники этого магазина отправлены на самоизоляцию, начато их обследование методом ПЦР. Сегодня, 4 мая, оно (обследование, – Ред.) будет завершено, так как сотрудники проживают в разных концах города", – сообщил Михаил Мацюк.

По данным местных СМИ, супермаркет, который закрыли из-за обнаруженного случая инфицирования коронавирусом, находится на улице Петропавловской.

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Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 мая в стране зафиксировано 12331 случай заболевания COVID-19. Из них в Сумской области – 112.

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В то же время в условиях всеукраинского карантина, который продлевают до 22 мая, будут введены новые послабления, которые касаются работы бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, ряд послаблений будут действовать уже с 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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