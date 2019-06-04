У проходной херсонского завода состоялась облава на призывников
Работников военкомата встретили неласково
На проходной Херсонского судостроительного завода 3 июня сотрудники военкомата устроили раздачу повесток рабочим призывного возраста.
Об этом сообщил в Facebook пользователь Андрей Пискун.
Военные пришли на проходную в сопровождении полиции, рассказал он. Лицам призывного возраста настойчиво предлагалось проехать в военкомат. Тех, кто отказывался, пытались утащить силой.
За потенциальных призывников вступилась охрана завода и проходящие мимо рабочие. Возникла нелицеприятная дискуссия, которую подробно записали и выложили в сеть неравнодушные граждане.
Ранее мы сообщали об облавах на призывников в Харькове. Тогда, после возмущений горожан Харьковский облвоенкомат провел служебное расследование, по итогам которого было заявлено, что подобных случаев не зафиксировано и в полицию никто не жаловался.
Также мы сообщали о крайне низкой явке в ходе осеннего призыва 2018 г. в Киеве.
Согласно Админкодексу, за неявку в комиссариат призывник может отделаться от 85 до 255 грн. А вот Уголовный кодекс за уклонение от призыва на срочную службу предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет. Но в реальности по максимуму почти не наказывают.
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