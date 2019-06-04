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У проходной херсонского завода состоялась облава на призывников

4 июня, 16:18

Работников военкомата встретили неласково

Фото: The Sumy Post
Фото: The Sumy Post.

На проходной Херсонского судостроительного завода 3 июня сотрудники военкомата устроили раздачу повесток рабочим призывного возраста.

Об этом сообщил в Facebook пользователь Андрей Пискун.

Военные пришли на проходную в сопровождении полиции, рассказал он. Лицам призывного возраста настойчиво предлагалось проехать в военкомат. Тех, кто отказывался, пытались утащить силой.

За потенциальных призывников вступилась охрана завода и проходящие мимо рабочие. Возникла нелицеприятная дискуссия, которую подробно записали и выложили в сеть неравнодушные граждане.

Ранее мы сообщали об облавах на призывников в Харькове. Тогда, после возмущений горожан Харьковский облвоенкомат провел служебное расследование, по итогам которого было заявлено, что подобных случаев не зафиксировано и в полицию никто не жаловался.

Также мы сообщали о крайне низкой явке в ходе осеннего призыва 2018 г. в Киеве.

Согласно Админкодексу, за неявку в комиссариат призывник может отделаться от 85 до 255 грн. А вот Уголовный кодекс за уклонение от призыва на срочную службу предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет. Но в реальности по максимуму почти не наказывают.

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Тег завод, Херсон, призывники, облава, военкомат

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