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У вице-мэра Николаева изъяли боеприпасы

27 мая, 11:54

Полицию навела бывшая жена

Обыск у вице-мэра Николаева
Обыск у вице-мэра Николаева.

В Николаеве в минувшую субботу полиция провела обыск в гараже у заместителя городского головы Юрия Степанца. В ходе обыска были изъяты боеприпасы и дымовые шашки.

Как сообщает Преступности.НЕТ, бывшая супруга вице-мэра обратилась на спецлинию "102", в связи с тем, что во время уборки в гараже, который принадлежит Степанцу, нашла патроны и пиротехнику. На место прибыл наряд полиции, женщина показала им месторасположение гаража и дала к нему доступ.

Как сообщил изданию собеседник в Нацполиции, во время проведения следственных действий в гараже на улице Инженерная, 3 были изъяты боеприпасы к стрелковому оружию и дымовые шашки. Также в ближайшее время будет проведена экспертиза для установления наличия отпечатков Степанца на изъятом.

Согласно декларации вице-мэра, гараж в Николаеве площадью 23,3 квадратных метра принадлежит его теще.

Как сообщалось, НАБУ провела обыски у чиновников Нацгвардии.

Также мы сообщали, что НАБУ и ГБР провели обыски в структурах ГФС во Львовской области.

Кроме того, в Николаеве полиция и СБУ провели обыски у взяточников из центра занятости.

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Тег Николаев, гараж, боеприпасы, обыск, вице-мэр

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