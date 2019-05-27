У вице-мэра Николаева изъяли боеприпасы
Полицию навела бывшая жена
В Николаеве в минувшую субботу полиция провела обыск в гараже у заместителя городского головы Юрия Степанца. В ходе обыска были изъяты боеприпасы и дымовые шашки.
Как сообщает Преступности.НЕТ, бывшая супруга вице-мэра обратилась на спецлинию "102", в связи с тем, что во время уборки в гараже, который принадлежит Степанцу, нашла патроны и пиротехнику. На место прибыл наряд полиции, женщина показала им месторасположение гаража и дала к нему доступ.
Как сообщил изданию собеседник в Нацполиции, во время проведения следственных действий в гараже на улице Инженерная, 3 были изъяты боеприпасы к стрелковому оружию и дымовые шашки. Также в ближайшее время будет проведена экспертиза для установления наличия отпечатков Степанца на изъятом.
Согласно декларации вице-мэра, гараж в Николаеве площадью 23,3 квадратных метра принадлежит его теще.
Как сообщалось, НАБУ провела обыски у чиновников Нацгвардии.
Также мы сообщали, что НАБУ и ГБР провели обыски в структурах ГФС во Львовской области.
Кроме того, в Николаеве полиция и СБУ провели обыски у взяточников из центра занятости.
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