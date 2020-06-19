У Винницкого митрополита Симеона обнаружили коронавирус

Инфекцию у митрополита подтвердили во время лечения хронической болезни

У митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого), который принадлежит к Православной церкви Украины, обнаружили коронавирус.

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Как сообщили на сайте Винницко-Барской епархии, инфекцию обнаружили во время планового лечения хронической болезни.

В настоящее время митрополит Симеон проходит курс лечения под надзором винницких врачей, а лиц, которые с ним контактировали, а также сотрудников епархии и священнослужителей кафедрального собора, проверят на коронавирус. В помещениях храма провели дезинфекцию.

Епархия призвала жителей Винницкой области и украинцев в целом быть осторожными и соблюдать требования карантина, а также молиться за здоровье Симеона.

Стоит напомнить, что митрополит Симеон – один из двух архиереев Московского патриархата, которые в 2018 году пришли на объединительный собор православных церквей Украины.

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Напомним, ранее в Виннице обнаружили вспышку коронавируса среди работников ЗАГСа. Было решено остановить работу учреждения.

Также мы сообщали о том, что в Черновцах скончался священник Василий Мандрюк, причиной смерти называют коронавирус.

Кроме того, инфекцию обнаружили у супруги главы государства Елены Зеленской. В связи с заболеванием жены Владимир Зеленский перешел на "особый" режим работы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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