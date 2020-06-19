Українська
$ 26,76
30,06
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

У Винницкого митрополита Симеона обнаружили коронавирус

19 июня, 04:36

Руслан Ровик Руслан Ровик

Инфекцию у митрополита подтвердили во время лечения хронической болезни

У митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого), который принадлежит к Православной церкви Украины, обнаружили коронавирус.

Реклама

Как сообщили на сайте Винницко-Барской епархии, инфекцию обнаружили во время планового лечения хронической болезни.

В настоящее время митрополит Симеон проходит курс лечения под надзором винницких врачей, а лиц, которые с ним контактировали, а также сотрудников епархии и священнослужителей кафедрального собора, проверят на коронавирус. В помещениях храма провели дезинфекцию.

Епархия призвала жителей Винницкой области и украинцев в целом быть осторожными и соблюдать требования карантина, а также молиться за здоровье Симеона.

Стоит напомнить, что митрополит Симеон – один из двух архиереев Московского патриархата, которые в 2018 году пришли на объединительный собор православных церквей Украины.

В тренде
Крушение самолета в Одессе: число жертв возросло
Реклама

Напомним, ранее в Виннице обнаружили вспышку коронавируса среди работников ЗАГСа. Было решено остановить работу учреждения.

Также мы сообщали о том, что в Черновцах скончался священник Василий Мандрюк, причиной смерти называют коронавирус.

Кроме того, инфекцию обнаружили у супруги главы государства Елены Зеленской. В связи с заболеванием жены Владимир Зеленский перешел на "особый" режим работы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вирус митрополит инфекция коронавирус Винницкая область ПЦУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
Под Черниговом сняли на видео кортеж Зеленского
Под Черниговом сняли на видео кортеж ЗеленскогоДругие регионы
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льгот
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льготЭкономика
В Николаевской области отчим насиловал 13-летнюю девочку
В Николаевской области отчим насиловал 13-летнюю девочкуДругие регионы
В Житомирской области еще три смерти от коронавируса: что известно о погибших
В Житомирской области еще три смерти от коронавируса: что известно о погибшихДругие регионы
Зеленский о протесте мэров: Это чистый сепаратизм, который прикрывают децентрализацией
Зеленский о протесте мэров: Это чистый сепаратизм, который прикрывают децентрализациейПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять