У зараженных коронавирусом хасидов был большой круг общения – мэр Умани

Цебрий рассказал о ситуации в городе и требованиях к паломникам

Число хасидов, которые прибыли в Умань до запрета на въезд иностранцев в Украину, остается неизвестным. При этом заболевшие COVID-19 паломники контактировали со многими людьми. Об этом заявил мэр города Александр Цебрий, который уже призвал всех паломников проходить тестирование.

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"Точное количество тех людей не знает никто, к сожалению. Поэтому я настаивал, а теперь категорически настаиваю на том, чтобы был единый центр коммуникации среди самих паломников-хасидов на территории города, чтобы они работали с органами местного самоуправления и имели всю необходимую информацию", - сказал Цебрий в интервью LB.ua.

Он добавил, что поставил четкое требование: иностранцы из "красной зоны", которые уже попали на территорию Умани, должны пройти тесты на наличие или отсутствие коронавируса. По его словам, будет проведено полное ПЦР-тестирование и при наличии справок хасиды смогут спокойно находиться на территории города.

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"По состоянию на вчера – шесть подтвержденных случаев у паломников-хасидов. Течение болезни у них было бессимптомным. <...> Есть большой круг контактных лиц. Сейчас наши медики работают согласно соответствующему алгоритму", – уточнил Цебрий.

Видео: Telegram-канал PavlovskyNEWS

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Напомним, ранее в городе приняли решение установить карантинные "блокпосты" к приезду паломников, чтобы не допустить распространения инфекции.

Также в Умани полицию перевели на усиленный режим службы. К слову, по данным заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, в Умани сейчас находится около полусотни паломников-хасидов.

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