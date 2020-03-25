У женщины с пневмонией в Житомире тест на COVID-19 показал неожиданный результат

У одной из женщин в Житомире, у которой экспресс-тест на новый коронавирус дал положительный результат, лабораторно диагноз не подтвердили. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Сергей Сухомлин.
"Имеем первый анализ с лаборатории. Хотя экспресс-тест дал положительный результат, к счастью, у одной из пациенток диагноз не подтвердился", – говорится в сообщении.
Мэр отметил, что результаты анализов второй пациентки еще неизвестны. Новых подозрений на COVID-19 в городе пока что нет.
Напомним, вчера, 24 марта, стало известно, что в Житомире два экспресс-теста на COVID-19 дали положительные результаты. Этих женщин ранее госпитализировали с пневмонией.
Отметим, что, как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро 25 марта в Украине заразились коронавирусом 113 человек.
Также сообщалось, что в Украину прибыл самолет ВСУ с тестами и масками из Китая. Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже передали в лаборатории в каждый регион Украины, а также военным. Ранее в Минздраве рассказали, кто вправе использовать экспресс-тесты на коронавирус.
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