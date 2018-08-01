У жителя Кировоградской области нашли посадку двухметровой конопли

Сегодня, 04:02

Полицейские разоблачили в выращивании наркосодержащих растений ранее судимого за кражу 32-летнего мужчину


Фото: пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области

Фото: пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области

Фото: пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области

Фото: пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области

В Кировоградской области в рамках профилактических мероприятий под условным названием "Мак" сотрудники полиции получили информацию о том, что житель Голованевского района области выращивает у себя коноплю. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области.

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Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства 32-летнего мужчины полицейские обнаружили на приусадебном участке между овощей кусты, похожие на коноплю. Высота некоторых из них достигала двух метров. Кроме того, в хозяйственном помещении было обнаружено сухое измельченное растительное вещество, похожее на марихуану и устройство для ее применения.

Наркосодержащие растения и наркотические средства правоохранители изъяли и направили на исследование. Подозреваемому грозит наказание – до 3 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что это не первый такой случай в области, когда местные жители выращивают наркотические растения просто у себя на приусадебном участке. Например, ранее мы сообщали о том, что в Кировоградской области "садовник-любитель" выращивал коноплю в собственном двореПодозреваемый – ранее судимый за кражу 36-летний мужчина, проживающий в одном из сел Бобринецкого района области.

А другой житель Кировоградской области вырастил более 300 кустов конопли. Также в доме у мужчины полицейские нашли полкило измельченного вещества и устройства для его употребления.
наркотики, марихуана, конопля, кировоградская область, Нацполиция
Источник:

"Сегодня"

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