У жителя Кировоградской области нашли посадку двухметровой конопли

В Кировоградской области в рамках профилактических мероприятий под условным названием "Мак" сотрудники полиции получили информацию о том, что житель Голованевского района области выращивает у себя коноплю. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Запорожские копы уничтожили плантацию конопли: опубликовано видео

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства 32-летнего мужчины полицейские обнаружили на приусадебном участке между овощей кусты, похожие на коноплю. Высота некоторых из них достигала двух метров. Кроме того, в хозяйственном помещении было обнаружено сухое измельченное растительное вещество, похожее на марихуану и устройство для ее применения.

Наркосодержащие растения и наркотические средства правоохранители изъяли и направили на исследование. Подозреваемому грозит наказание – до 3 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что это не первый такой случай в области, когда местные жители выращивают наркотические растения просто у себя на приусадебном участке. Например, ранее мы сообщали о том, что в Кировоградской области "садовник-любитель" выращивал коноплю в собственном дворе. Подозреваемый – ранее судимый за кражу 36-летний мужчина, проживающий в одном из сел Бобринецкого района области.

А другой житель Кировоградской области вырастил более 300 кустов конопли. Также в доме у мужчины полицейские нашли полкило измельченного вещества и устройства для его употребления.