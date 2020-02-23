Зарезал и выбросил с 7 этажа: жителя Винницы подозревают в убийстве 19-летнего квартиранта

У подозреваемого есть проблемы с психическим здоровьем

Полицейские Винницы задержали местного жителя по подозрению в убийстве 19-летнего жителя Мурованокуриловецкого района. Об этом сообщили в секторе коммуникации правоохранителей.

Как написал источник, около семи часов утра в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что возле дома на улице Литвиненко лежит мужчина без признаков жизни.

На теле потерпевшего полицейские обнаружили многочисленные ножевые ранения. Во время осмотра места происшествия полицейские на подоконнике одной из квартир на седьмом этаже заметили следы крови. Внутри квартиры работники полиции также обнаружили кровь и следы борьбы. 29-летний хозяин квартиры не смог объяснить, что случилось.

"Предварительно установлено, что 19-летний пострадавший арендовал комнату в квартире злоумышленника. Во время конфликта хозяин нанес ножевые ранения квартиранту и выбросил его из окна", – написала пресс-служба.

Подозреваемого задержали. Полицией будет назначена судебно – психиатрическая экспертиза, поскольку задержанный имеет проблемы с психическим здоровьем.

По факту убийства следствием начато уголовное производство. Злоумышленнику грозит заключение сроком до 15 лет.

Напомним, под Винницей случайный прохожий на обочине грунтовой дороги возле лесополосы обнаружил тело мужчины без признаков жизни. Погибший не имел при себе никаких документов, однако вскоре удалось выяснить его личность – им оказался 36-летний гражданин России.

Кроме того, обезображенное тело женщины, без рук, ног и головы, нашли неподалеку озера в Кривом Роге. На жуткую находку случайно наткнулся прохожий. Полдня водоем обследовали правоохранители и водолазы.

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