Убил собаку и накормил всю семью: жителю Винницкой области вынесли приговор

Мужчина получил срок за убийство собаки, к которому добавилось условное наказание за кражу

В Винницкой области суд вынес приговор жителю Могилев-Подольского, который убил собаку и ее мясом накормил свою семью, в том числе несовершеннолетнего сына.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Как выяснилось в ходе расследования, "23 февраля возле магазина в селе Ивонивка мужчина жестоко расправился с собакой, дома приготовил ее и накормил свою семью, в том числе несовершеннолетнего сына".

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Полиция открыла уголовное производство по статье "жестокое обращение с животными". Позже были собраны все необходимые доказательства, на основании которых суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления.

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"50-летнему подсудимому, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, суд назначил наказание – 2,5 года лишения свободы. На момент совершения преступления мужчина уже отбывал условный срок наказания за кражу. По совокупности сроков заключения следующие 5,5 лет он проведет за решеткой", – говорится в сообщении.

Как сообщал сайт "Сегодня", на Прикарпатье мужчина бил собаку вилами и загнал в яму умирать. Шокирующие кадры сняли соседи Ивана.

А в Хмельницком начальник государственного архива Владимир Байдич привязал к машине своего пса и тащил по трассе. По словам Байдича, животное якобы покусало его пожилую мать. Зоозащитники, в свою очередь, решительно настроены наказать виновного в издевательствах.

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