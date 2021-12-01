Убило зерном. На складе в Черкасской области трагически погиб водитель грузовика

Мужчину, пытавшегося спасти своего коллегу, тоже засыпало подсолнечником

Полиция начала расследования по части 1 статьи 115 (Несчастный случай) Криминального кодекса. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черкасском районе во время разгрузки подсолнечника на зерновом складе в селе Рацево засыпало двух человек. Один из рабочих скончался на месте, другой – оказался в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службах полиции и Управления Гоструда Черкасской области.

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Подробности

Инцидент произошел 30 ноября на складе ООО "Аграрико".

По предварительной информации, грузовой автомобиль после проверки качества зерна был отправлен на приемный бункер. Водитель автомобиля при ссыпке зерна включил подъем кузова автомобиля для выгрузки зерна. После этого открыл задние ворота кузова и большой поток зерна сбил его с ног и засыпал.

По данным полиции, из зерновой ямы мужчину пытался вытащить ставший очевидцем рабочий, но и его засыпало семенами. Обоих пострадавших доставали другие услышавшие и поспешившие на крики работники.

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На место прибыли медики

Они проводили реанимационные мероприятия. Но, к сожалению, 66-летнего жителя Дубеевки не удалось спасти. Он скончался на месте.

45-летний житель Чигирина находится под наблюдением врачей. Оба мужчины работали на местном ООО.

Кто виноват

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

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В то же время Управлением Гоструда в Черкасской области принимаются меры по созданию специальной комиссии и проведению расследования несчастного случая со смертельным исходом.

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