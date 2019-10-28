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Убийца не хотел жить: всплыли детали семейной трагедии в Хмельницкой области

28 октября, 12:49

Стрелка уже взяли под стражу, он находится под конвоем в больнице

Фото: ГУНП в Хмельницкой области

Фото: ГУНП в Хмельницкой области

В Хмельницкой области мужчину, который застрелил тестя и тещу и ранил восьмилетнюю дочь, взяли под стражу. Сейчас он находится под конвоем в больнице.

В пресс-службе полиции региона рассказали, что такие меры были приняты из-за того, что после совершенного мужчина пытался покончить с собой. Сначала он выстрелил себе в лицо, а когда попытка не удалась, закрылся в автомобиле и поджег его. Как только врачи разрешат, мужчину сразу переведут в следственный изолятор.

Отметим, что сейчас мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, трагедия произошла 24 октября в селе Завалье Каменец-Подольского района. Пьяный мужчина во время семейной ссоры из охотничьего ружья несколько раз выстрелил в 66-летнего тестя и 65-летнюю тещу, а потом ранил в руку дочь, которая бросилась защищать дедушку с бабушкой. От полученных ранений пенсионеры скончались на месте.

Ранее в Тернополе парень зарезал ухажера матери, убийство снял на телефон.

Кроме этого, сообщалось, что во Львовской области произошло двойное убийство. В одном из сел Стрыйского района отец лишил жизни 22-летнего сына и его 18-летнего друга.

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