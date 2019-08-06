Во время суда мать убитой девушки и осужденный Евгений Краснощек обменялись эмоциональными репликами

Убийца Оксаны Макар пытался обжаловать приговор о пожизненном заключении 2019-08-06T23:05:18+03:00 Другие регионы Во время суда мать убитой девушки и осужденный Евгений Краснощек обменялись эмоциональными репликами

Евгению Краснощеку, которого осудили за убийство Оксаны Макар, отказали в обжаловании приговора. Краснощек осужден на пожизненное заключение, но надеялся уменьшить срок.

В кандалах, под конвоем его завели в зал суда. Как только заседание началось, осужденный попросил о перерыве. Мол, не успел ознакомиться с материалами дела по его последнему заявлению.

Судьи прерываться отказываются.

После приговора, провозглашенному семь лет назад, Евгений Краснощек настаивает на пересмотре срока наказания. Утверждает, что признал себя виновным в жестоком убийстве Оксаны Макар якобы из-за пыток, которые претерпел от правоохранителей во время следствия.

Но прокурор не соглашается с требованием приобщить к делу заявление о пытках.

"Суд принял решение, что заявление было необоснованным, поэтому ему и было отказано. Мы согласны с этим решением. Эти обстоятельства уже нельзя считать вновь открывшимися. Прокуратурой Николаевской области уже проводились служебные проверки, и об этом указано в тексте приговора суда первой инстанции", – заявил прокурор Николаевской прокуратуры Артем Шинкарюк.

Евгений Краснощек отбывает пожизненное заключение, как главный обвиняемый за убийство Оксаны Макар. Двум его подельникам – дали по 14 и 15 лет тюрьмы.

Как доказало следствие, семь лет назад трое мужчин по очереди насиловали, пытались задушить, а потом подожгли 18-летнюю Оксану Макар. Она выжила. Почти месяц врачи из ожогового центра Донецка боролись за ее жизнь, но организм не выдержал и девушка умерла.

Сегодня судебное заседание длилось всего полчаса. Затем судьи ушли в совещательную комнату. Тем временем между осуждением и матерью убитой Оксаны Макар случается перепалка.

"У тебя же тоже есть дочь. Подумай об этом. Ты бы разорвал, наверное. Правда? Порвал на куски", – спрашивает мать Оксаны Макар у Евгения Краснощека.

" Да. Именно так", – отвечает тот.

"Я тебя сначала застрелить хотела, когда это все случилось. Но убить человека, ты знаешь, очень тяжело. Я не смогла. А хотела", – говорит мать убитой девушки.

Через час судьи возвращаются в зал и объявляют решение: Краснощека возвращают в тюрьму для дальнейшего отбывания наказания.

"Суд принял решение в удовлетворении заявления осужденного Краснощека Евгения отказать. Решение может будет обжаловано в Николаевском апелляционном суде в течение семи дней", – объявил судья, после чего заседание было закончено.

Напомним, в марте 2012 года в Николаеве трое парней изнасиловали и сожгли 18-летнюю Оксану Макар (она умерла через 20 дней). Возмущенные зверством и тем, что милиция отпустила подозреваемых, тысячи николаевчан тогда вышли протестовать. О трагедии узнал весь мир.

27 ноября в Центральном суде города Николаева коллегия судей вынесла приговор обвиняемым в деле об убийстве Оксаны Макар. В соответствии с ним, все трое обвиняемых получили наказание за совершенное преступление: Евгений Краснощек — пожизненное, Максим Присяжнюк — 15 лет, Артем Погосян — 14 лет лишения свободы. Апелляционные жалобы на приговор подали представители потерпевшей стороны и представители обвиняемых.

Впрочем, 30 мая 2013 года Апелляционный суд Николаевской области оставил в силе приговор троим убийцам Оксаны Макар.

Между тем, имя матери Оксаны Макар Татьяны Суровицкой после трагедии фигурировало в скандалах. Покупка недвижимости на пожертвования, пьяный дебош. Была и грязная история, связанная с отчимом Оксаны Макар. Правозащитники настаивали, чтобы мать привлекли за сутенерство. Также ее судили за кражу детских вещей.

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