Убийство 20-летней девушки в Житомирской области: появились новые подробности и фото

Сегодня, 15:16

В убийстве девушки подозревают ее 31-летнего знакомого


Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

Подозреваемый в убийстве Анны Голубенко, перед тем как задушить девушку, угрожая ей пистолетом, пытался ее отравить. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Мужчина, угрожая пистолетом, пытался заставить девушку выпить в машине заранее приготовленную опасную смесь, однако она сопротивлялась и до последнего боролась за жизнь. Так подозреваемый задушил ее", – рассказал сообщил начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Как рассказали в полиции, 31-летний подозреваемый был знаком з девушкой, а убийство он совершил из-за мести.

"Подозреваемый узнал, что девушка сообщила о его местонахождении нападающим, которые в июне ворвались в его съемное жилье в столице. Тогда мужчину на протяжении нескольких дней удерживали в гараже, требуя переоформления имущества",- отметил правоохранитель.

Кроме того, у мужчины изъяли гранату РГД-5 и пистолет. Сейчас ему объявили о подозрении в совершении умышленного убийства и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит наказание в виде заключения на срок от 7 до 15 лет. По информации полиции, он также причастен к незаконному изготовлению и распространению синтетических наркотиков.

Напомним, 8 августа на окраине села Бондарцы Житомирской области нашли тело 20-летней жительницы Житомира, которая пропала 2 августа. В полицию заявление о пропаже девушки поступило 6 августа. По словам ее матери, дочь утром ушла из дома и не вернулась. На момент поступления сообщения об исчезновении девушка уже была убита. 
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