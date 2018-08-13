Убийство 20-летней девушки в Житомирской области: стали известны мотивы подозреваемого

Мотивом для убийства 20-летней Анны Голубенко, тело которой нашли 8 августа в Житомирской области, стала месть. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Как сообщили в полиции, мужчина отомстил девушке за то, что именно она, по его мнению, предоставила необходимую информацию злоумышленникам, которые в июне этого года долгое время удерживали его в гараже и вымогали деньги. Печененко подчеркнул, что дело о похищении человека оказалось напрямую связанным с убийством Анны Голубенко.

Ранее мы писали о том, что 10 августа подозреваемого в убийстве девушки задержали.

Напомним, 8 августа на окраине села Бондарцы Житомирской области нашли тело 20-летней жительницы Житомира, пропавшей неделю назад. В полицию заявление о пропаже девушки поступило 6 августа. По словам ее матери, дочь еще 2 августа утром ушла из дома и не вернулась. На момент поступления сообщения об исчезновении девушка, как сейчас установлено, уже была убита. На данный момент тело направили для проведения экспертизы и установления причин смерти.