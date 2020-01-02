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Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова: двое подозреваемых могут выйти под залог

2 января, 15:04

Сума залога - 288 тыс. грн

Кирилл Тлявов. Фото: Татьяна Тлявова/Facebook

Кирилл Тлявов. Фото: Татьяна Тлявова/Facebook

Переяслав-Хмельницкий городской районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца трем обвиняемым (двум бывшим работникам полиции и их товарищу) по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что двум из подозреваемых мера пресечения продлена с правом внесения залога в сумме 288 тыс. грн.

"Еще одному фигуранту (несовершеннолетнему – сыну одного из экс-правоохранителей), который находился под домашним арестом, изменена мера пресечения на личное обязательство", – рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в г. Переяслав-Хмельницкий по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины.

По версии следствия, в мае 2019 года четверо мужчин, находясь на территории частного дома, вероятно, ради развлечения, устроили стрельбу. В результате одного из проведенных выстрелов пятилетнему Кириллу Тлявову было нанесено смертельное ранение. По данным следствия, двое из указанных мужчин – бывшие работники полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ.

Как сообщалось, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, будучи навеселе, устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Они попали в ребенка Кирилла Тлявова, находившегося на детской площадке возле дома. Тлявова госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

После гибели пятилетнего Кирилла руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

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