В Хмельницком нашли зарезанным бизнесмена: в полиции рассказали подробности (видео)

У мужчины - ножевое ранение в область грудной клетки

В Хмельницком вечером 26 февраля нашли мертвым бизнесмена. Ранее подобный случай произошел в Киеве – там погиб предприниматель.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, погибшего в Хмельницком обнаружили в его автомобиле, на теле – ножевые ранения.

По информации XM-inside, "потерпевшим является гражданин М. – 58-летний владелец одного из местных предприятий, предоставляющих услуги по разработке проектно-строительной документации".

"Его тело обнаружено за рулем автомобиля с ножевым ранением в область грудной клетки, вероятно в сердце", – сообщается на канале.

Сайту "Сегодня" в ГУ НП Хмельницкой области подтвердили факт гибели мужчины. Однако правоохранители пока однозначно не утверждают, что это было убийство.

"Невдалеке от центра города, на улице Прибугской в Хмельницком, около 20:20 был обнаружен труп 57-летнего мужчины, – рассказали нам в полиции Хмельницкого. – Сообщение поступило от местного жителя, который рассказал, что обнаружил мертвого мужчину в салоне автомобиля Opel Vectra. У мужчины было ножевое ранение чуть ниже грудной клетки. На место выехали опергруппа и руководство полиции. Открыто уголовное производство, назначены экспертизы".

По словам полицейских, среди версий произошедшего рассматривается не только умышленное убийство, но и самоубийство. Согласно данным полиции, погибший работал архитектором.

Напомним, ранее в Харькове киллер расстрелял человека на улице Танкопия, 7/1, и скрылся. Для задержания преступника в Харьковской области была введена в действие специальная полицейская операция "Сирена".

По данным ГУ НП в Харьковской области, погибшему было 48 лет, его деятельность связана со сферой предоставления ритуальных услуг.

А недавно правоохранители раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло под Киевом.

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