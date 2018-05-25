Убийство депутата в Черкассах: полиция рассказала о личности нападавшего

Как выяснилось, убийца был много лет знаком со своей жертвой

После резонансного убийства в Черкассах депутата областного совета от ВО "Батькивщина", бывшего заместителя мэра города Сергея Гуры, в полиции рассказали о личности подозреваемого в совершении преступления.

Как оказалось, вероятный убийца жил в Черкассах и был много лет знаком со своей жертвой. Мотивы преступления пока не установлены.

Напомним, что в результате нападения на местный офис ВО "Батькивщина" злоумышленник расстрелял депутата областного совета, бывшего заместителя мэра города. Подозреваемый был задержан и содержится под охраной в больнице.

На месте происшествия полицейские изъяли пистолет, патроны и гильзы, два корпуса от гранат с запалами, а также нож. Все изъятое будет направлено на экспертизу. Сейчас по месту жительства подозреваемого и в его автомобиле проводятся обыски.

Продолжается досудебное расследование, полицейские отрабатывают все версии происшествия и выясняют мотивы преступления.

Также мы писали о том, что глава Нацполиции Сергей Князев рассказал подробности задержания подозреваемого в убийстве в Черкассах. Как стало известно, обезвредить нападавшего помогли бойцы спецподразделения КОРД.