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Убийство девочки в Житомирской области: копы рассказали о страшной находке

12 июня, 21:30

Полицейские предположили, что ими обнаружены останки убитой Даши Макарчук


В Житомирской области полицейские сообщили новые подробности расследования убийства пятилетней девочки, которую лишили жизни ее собственные родители: возле реки копы обнаружили косточки и череп – возможно, это останки Даши Макарчук.

Для этого пришлось сменить русло реки. Полицейские подозревают, что 10 месяцев назад житель села Листвина убил своего ребенка, тело сжег в печи, а останки выбросил в реку. Об этом знала его жена.

Суд выбрал отцу и матери погибшей девочки меру пресечения – два месяца содержания под стражей.

"Были обнаружены и изъяты отдельные фрагменты, которые внешне похожи на кости. На данный момент следователи подготовили соответствующее ходатайство в суд о направлении изъятого на экспертное исследование", – объяснила Ольга Номерчук, спикер областного управления Нацполиции.

Ранее исполнительный комитет Житомирского городского совета провел сегодня внеочередное заседание после сообщения об убийстве ребенка в одном из сел области.

Члены исполкома обсудили убийство пятилетней Даши Макарчук и подчеркнули, что все причастные к трагедии лица, в том числе активисты, которые способствовали изъятию девочки из детского дома семейного типа, должны быть наказаны.

Как сообщалось, стали известны подробности убийства полицейского начальника под Киевом. Также мы сообщали об убийстве четы фермеров в Николаевской области.


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Тег убийство, ребенок, житомирская область

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