Убийство экс-депутата в Сумах: жене погибшего сообщили о подозрении

Сначала женщина устроила в доме пожар, а потом застрелила супруга

В убийстве бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука правоохранители подозревают его жену. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Как выяснилось, между супругами были непростые отношения. В частности, женщина неоднократно рассказывала, что муж поднимал на нее руку. Но при этом она развестись с ним не могла из-за угроз забрать у нее ребенка. Именно это стало мотивом для убийства Анатолия Жука.

В день убийства женщина отправила 10-летнюю дочь к своей матери. После этого она подожгла комнату в доме, где спал Анатолий, а сама для обеспечения алиби поехала с водителем платить за коммунальные услуги в центр города. Но сжечь мужа женщине не удалось: мужчина, проснувшись, самостоятельно потушил пожар. Когда его супруга вернулась домой, они вместе с водителем вынесли из дома испорченные огнем вещи. После этого Анатолий лег отдохнуть во дворе, а его супруга трижды выстрелила в спящего мужа. После убийства 8 августа женщина вместе с ребенком и водителем нелегально выехали в Россию.

"Прокуратурой области совместно с следственным управлением полиции способом, предусмотренным УПК Украины, 31-летней жене потерпевшего объявлено о подозрении. Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины", – отметили в прокуратуре.

На данный момент готовятся официальные процессуальные документы для объявления подозреваемой в международный розыск.

Ранее мы сообщали о том, что в Сумах исчезли жена и дочь убитого Анатолия Жука.

Напомним, 2 августа во дворе частного дома нашли мертвым экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. Тело погибшего обнаружил его 58-летний отец. Жук был убит выстрелом в голову, а на месте его гибели нашли пистолет.