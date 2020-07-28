Убийство Гандзюк: дело по заказчикам нападения передали в суд

Сейчас оба фигкуранта дела находятся под стражей

Председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и екс-помощника депутата облсовета Алексея Левина будут судить за заказ и организацию нападения на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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"Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении председателя и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета по факту заказа и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года", – говорится в сообщении.

Как установили во время досудебного расследования, председатель Херсонского областного совета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали нападение на Гандзюк. Сейчас оба фигуранта находятся под стражей. Срок меры пресечения для Владислава Мангера продлен до 11 сентября 2020 года, а Левина – до 24 августа 2020 года.

Ранее мы сообщали, что в конце апреля 2020 года СБУ заявила о завершении расследования уголовного производства по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата облсовета Алексея Левина в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной кислотой в июле 2018 года. Девушка получила тяжелые ожоги. Через три месяца она умерла.

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