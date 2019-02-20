Убийство Гандзюк: Мангер снова отказался дать показания

По информации СБУ, такая позиция свидетельствует о нежелании помогать следствию

Фото: Facebook

Убийство Гандзюк: Мангер снова отказался дать показания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d84/d15/5c6d84d15a092.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d84/d15/5c6d84d15a092.jpg 2019-02-20T18:50:00+02:00 Другие регионы По информации СБУ, такая позиция свидетельствует о нежелании помогать следствию

В СБУ заявили, что в ходе судебного заседания Владислав Мангер неоднократно подчеркивал готовность предоставить показания следствию по поводу подозрения в организации убийства Екатерины Гандзюк и выдвинутой им версии о якобы причастности к этому преступлению сотрудника СБУ Даниила Доценко. кроме этого, он обещал пройти экспертное исследование с использованием компьютерного полиграфа.



Так, 15 февраля 2019 во время допроса в качестве подозреваемого Мангера, последний никаких показаний не давал, воспользовавшись положениями ст. 63 Конституции Украины.

А сегодня 20 февраля 2019 на предложение следователя дать показания по поводу подозрения, Мангер, ссылаясь на надуманные, по мнению органа досудебного расследования, поводы, повторно отказался их давать.

"Такая позиция Мангера противоречит сделанным его заявлениям во время судебного разбирательства и свидетельствует о нежелании подозреваемого способствовать установлению истины в уголовном производстве и сознательное уклонение от участия в экспертном исследовании с использованием компьютерного полиграфа", – заявляют в ведомстве.

Вместе с тем, орган досудебного расследования призывает сторону защиты не делать голословных заявлений по поводу предмета доказывания, необоснованно обвиняя при этом в совершении особо тяжкого преступления сотрудника СБ Украины, а, следуя своих процессуальных обязанностей, способствовать реализации задач уголовного судопроизводства, определенных ст. 2 УПК Украины.

Напомним, недавно главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк. Следствие считает, что чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры, так как она могла мешать бизнес-интересам.

Как заявлял Луценко, именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

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