Убийство копа в Чернигове. Мать подозреваемого считает, что погибший сам полез в драку

Людмила Сапожникова не отрицает, что подростки были слишком жестокими, но возмущена тем, что вокруг было много взрослых и никто не вмешался

В Чернигове расследуют убийство полицейского / Фото: Коллаж: Сегодня

Погибший в Чернигове полицейский первым начал драку с подозреваемыми подростками. Кроме того, мужчина в день трагедии был пьяным.

Такое заявление сделала мать одного из подозреваемых, Ярослава, Людмила Сапожникова после заседания суда, пишет "Суспильне".

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По словам женщины, она созванивалась с сыном в тот вечер. Парень с подружками приехал из центра, в АТБ они купили воды и якобы должны были дальше проводить девушек по домам. А сам конфликт начался на ступеньках супермаркета.

"Первый ударил полицейский (Артур Ерохин, – Ред.). Он пьяный полез к подросткам, какой реакции он ожидал? Он думал, что Ярослав один", – сказала Сапожникова.

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Она добавила, что второй коп тоже был нетрезвым. Однако пресс-секретарь областной полиции Наталья Слабенюк такую информацию не подтвердила и не опровергла – только сказала, что все детали еще выясняют.

Сапожникова также попросила прощения и сказала, что не отрицает жестокость подростков. При этом мать возмутило, что на месте находилось много взрослых, но никто не помешал трагедии.

"Мы, родители, вымаливаем прощения у всех. Это ужас, который испытывают родители. Но там было столько взрослых, очень много людей гуляли и еще хуже – полиция, которая приехала и посмотрела", – сказала женщина.

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Коротко о трагедии

2 октября на улице Независимости четверо ребят 16-18 лет вступили в драку с двумя полицейскими. Правоохранители находились в отпуске и были в гражданской одежде. Изначально СМИ писали, что подростки якобы расправились с правоохранителями, которые сделали им замечание.

Одному из полицейских, Артуру Ерохину, нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчина в реанимации.