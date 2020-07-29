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Убийство на трассе Киев – Харьков: стало известно, кого расстреляли в Mercedes

29 июля, 18:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Убитого мужчину знали в преступном мире

Полиция Полтавской области выясняет обстоятельства убийства мужчины в Пирятинском районе, которого обнаружили в автомобиле с простреленными окнами.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, по предварительным данным, погибший – житель Донецкой области, 1985 года рождения. Тело убитого мужчины нашли 29 июля около 16:00.

Кроме того,в Telegram-канале "Новина" сообщается, что убитый – известная личность в преступном мире. Речь идет об Александре Мазуре.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Ранее мы сообщали, что под Киевом напали на бизнесмена. Наемники расстреляли машину, чтобы не отдавать долг. Возможному организатору покушения и его сообщникам сообщили о подозрении.

Также напомним, в Ровенской области расстреляли мужчину. После нападения двое неизвестных скрылись на автомобиле BMW иностранной регистрации. Машину, на которой передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили на автодороге возле поселка Томашгород. Оказалось, что авто неисправно, а преступники сбежали.

Кроме того, в Киеве совершили покушение на наркобарона – смотрите видео:

Видео: Facebook/Антон Геращенко
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