Убийство в Каховке: о подозрении объявили еще одному фигуранту

Фото: соцсети

Государственное бюро расследований и представители Офиса генпрокурора объявило о подозрении сотруднику Каховского отдела полиции, который присутствовал при убийстве 26-летнего Владимира Чебукина, в котором подозревается бывший милиционер.

Как сообщили на официальном сайте ГБР, по версии следствия, подозреваемый помог сфабриковать доказательства, которые указывали на самооборону.

"Полицейский совершил выстрелы в сторону товарища [подозреваемого в убийстве] из оружия, принадлежавшего потерпевшему, который к тому времени уже находился без сознания из-за получения огнестрельных ранений. Из-за действий подозреваемого правоохранительные органы рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты", – сообщили в Бюро.

В свою очередь, в Офисе генпрокурора отметили, что следствие считает – в момент убийства действующий работник Национальной полиции присутствовал на месте преступления.

"По версии следствия, с целью сокрытия умышленного убийства после ссоры с потерпевшим, сразу после смертельных выстрелов возможного убийцы присутствующими во время преступления был разработал план уничтожения доказательств, фальсификации обстоятельств происшествия и имитация обстоятельств самообороны", – говорится в сообщении.

Так, полицейский взял травматический пистолет потерпевшего, из которого тот не сделал ни одного выстрела, обмотал ногу подозреваемого в убийстве брезентом и попытался сделать выстрел в его ногу, но не попал.

"Поскольку в травматическом пистолете потерпевшего был только один патрон, план инсценирования самообороны не удалось воплотить. Участие других людей, присутствовавших во время преступления, в попытке исказить настоящие обстоятельства произошедшего, фальсифицировать доказательства и ввести следствие в заблуждение, устанавливается", – заявили в Офисе генпрокурора.

Кроме того, в генпрокуратуре и ГБР изучают действия всех членов следственно-оперативной группы полиции, которые выезжали на место убийства и принимали участие в проведении осмотра места происшествия.

Действия старшего инспектора по контролю за оборотом оружия (в полиции заявляли, что он уже уволен) квалифицировали по статье "сокрытие преступления". В случае, если вину экс-полицейского докажут, ему может грозить до трех лет тюрьмы.

Как сообщал сайт "Сегодня", ЧП произошло, когда Владимир Чебукин пришел в дом своей бывшей жены, где проживал его сын. В этот момент там отдыхал нынешний сожитель его экс-супруги, бывший полицейский, со своим знакомым – работником полиции. Между мужчинами произошла перепалка, после чего, по предварительным данным, сожитель экс-супруги и расстрелял Владимира.

После этого в городе начался стихийный митинг. Основная причина народного гнева – люди подозревали полицию в сокрытии следов убийства мужчины. Мать погибшего, ссылаясь на следователя, рассказала, что в ее сына стреляли, предположительно, из трех разных оружий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram