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Двое участников столкновений в Черкассах получили домашний арест

Сегодня, 10:25

Прокурор просил больше

Стычки с полицией в Черкассах
Стычки с полицией в Черкассах.
Двое участников столкновений в Черкассах получили домашний арест //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8c0/475/5c88c04752af4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8c0/475/5c88c04752af4.jpg Другие регионы Прокурор просил больше

В Черкассах Сосновский суд избрал меру пресечения двум членам "Национального корпуса", подозреваемым в организации и участии в массовых беспорядках. Дмитрию Кухарчуку судья назначила круглосуточный домашний арест, а Антону Браткову – ночной домашний арест.

Судебное заседание по делу двух националистов продолжалось более 6 часов, сообщает Про все. Судья удовлетворила жалобу адвоката Дмитрия Кухарчука о незаконном задержании его подзащитного и постановила освободить его из-под стражи в зале суда.

Напомним, в минувшую субботу, 9 марта, во время выступления президента Петра Порошенко в Черкассах на площади Богдана Хмельницкого представители "Нацкорпуса" устроили акцию неповиновения, в ходе которой произошли столкновения между активистами и полицией, в которых пострадали 22 милиционера.

Уже на следующий день семь активистов НК были задержаны спецназом вблизи Переяслав-Хмельницкого, двое из них – Дмитрий Кухарчук и Антон Братко были помещены в изолятор временного содержания. Прокурор просил для Кухарчука 2 месяца ареста в СИЗО.

Как сообщалось, после событий в Черкассах БПП заявил, что за организацией беспорядков стоят пророссийские силы.

В свою очередьглава МВД Арсен Аваков выразил возмущение действиями активистов, которые. по его мнению, перешли в своих действиях грань дозволенного.

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Тег суд, арест, Черкассы, Нацкорпус

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