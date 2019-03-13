Двое участников столкновений в Черкассах получили домашний арест
Прокурор просил больше
В Черкассах Сосновский суд избрал меру пресечения двум членам "Национального корпуса", подозреваемым в организации и участии в массовых беспорядках. Дмитрию Кухарчуку судья назначила круглосуточный домашний арест, а Антону Браткову – ночной домашний арест.
Судебное заседание по делу двух националистов продолжалось более 6 часов, сообщает Про все. Судья удовлетворила жалобу адвоката Дмитрия Кухарчука о незаконном задержании его подзащитного и постановила освободить его из-под стражи в зале суда.
Напомним, в минувшую субботу, 9 марта, во время выступления президента Петра Порошенко в Черкассах на площади Богдана Хмельницкого представители "Нацкорпуса" устроили акцию неповиновения, в ходе которой произошли столкновения между активистами и полицией, в которых пострадали 22 милиционера.
Уже на следующий день семь активистов НК были задержаны спецназом вблизи Переяслав-Хмельницкого, двое из них – Дмитрий Кухарчук и Антон Братко были помещены в изолятор временного содержания. Прокурор просил для Кухарчука 2 месяца ареста в СИЗО.
Как сообщалось, после событий в Черкассах БПП заявил, что за организацией беспорядков стоят пророссийские силы.
В свою очередьглава МВД Арсен Аваков выразил возмущение действиями активистов, которые. по его мнению, перешли в своих действиях грань дозволенного.
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