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Угнал семь автомобилей: в Николаевской области 14-летнего подростка подозревают в краже

9 ноября, 13:32

Суд избрал парню меру пресечения в виде содержания под стражей

/ Фото: Нацполиция

В Николаевской области подростка подозревают в краже семи автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

По информации правоохранителей, в Вознесенске 14-летний парень выбирал автомобили преимущественно марки ВАЗ-2101, припаркованные на дороге. Открывал с помощью отвертки или ножа, соединял провода и катался пока не закончится бензин. Иногда не справлялся с управлением и бросал автомобили в поле или на обочине.

"В октябре подросток похитил два автомобиля. Тогда его разоблачили сотрудники полиции, а суд избрал парню меру пресечения в виде домашнего ареста. Оказавшись на свободе, школьник продолжил угонять авто и похитил еще пять ВАЗов", – говорится в сообщении.

Вскоре полицейские нашли злоумышленника. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления по факту незаконного завладения транспортным средством, совершенным повторно. Суд избрал парню меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Все транспортные средства полицейские вернули владельцам.

Напомним, мы писали, что в Тернопольской области парень угнал автомобиль скорой помощи, чтобы добраться домой. Похищенный транспорт правоохранители отыскали в селе Ивано-Франковской области. Подозреваемым оказался 22-летний житель Прикарпатья.

Кроме этого, на Волыни задержали организованную группу похитителей элитных автомобилей. В частности, злоумышленников подозревают в незаконном завладении в апреле-мае этого года автомобилями Audi Q5 и Тoyota C-HR Hybrid, а также другими машинами премиум класса на территории Луцка и Волынской области.

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