Угостились "сладостями": в Житомирской области отравились 11 школьников

В Житомирской области в с. Девочки бытовой химией отравились 11 школьников. В настоящее время врачи их обследуют и оказывают помощь.
Об этом пишет пресс-служба полиции.
Около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости.
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"Спустя время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. Следовательно, в учебное заведение вызвали медицинскую помощь", – говорится в сообщении.
Детей доставили в областную детскую больницу для обследования и оказания помощи. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Под Одессой семья отравилась неизвестным веществом
В Белгороде-Днестровском Одесской области семья из трех человек отравилась неизвестным веществом. Одна женщина скончалась.
Подробности трагедии
На улице Виноградной соседи через окно увидели трех человек, лежавших на полу комнаты, и тут же вызвали полицию и скорую.
Правоохранители обнаружили в помещении тело хозяйки дома 1958 года рождения. Ее муж 1953 года рождения и дочь 1976 г.р. были в бессознательном состоянии.
Мужчина очнулся в больнице, но он ничего не помнит о случившемся. Его дочь на данный момент находится в коме.
Что говорят в полиции?
Сейчас правоохранители открыли уголовное производство. По предварительной информации, накануне у семьи был гость.
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- В Винницкой области умерли от отравления двое маленьких сестер. Известно, что дети отравились грибами или ягодами.
- В отеле под Одессой отравились 9 детей из Киева. У несовершеннолетних — острая кишечная инфекция.
В Кировоградской области зафиксировали два смертельных случая отравления грибами. Умерли две женщины.