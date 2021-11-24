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Угостились "сладостями": в Житомирской области отравились 11 школьников

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
24 ноября, 16:36
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Школьники перепутали бытовую химию со сладостями, а спустя некоторое время им стало плохо
Полиция проводит проверку отравления школьников в Черняховской общине
Полиция проводит проверку отравления школьников в Черняховской общине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Житомирской области в с. Девочки бытовой химией отравились 11 школьников. В настоящее время врачи их обследуют и оказывают помощь.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости.

"Спустя время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. Следовательно, в учебное заведение вызвали медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Детей доставили в областную детскую больницу для обследования и оказания помощи. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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Под Одессой семья отравилась неизвестным веществом

В Белгороде-Днестровском Одесской области семья из трех человек отравилась неизвестным веществом. Одна женщина скончалась.

Подробности трагедии

На улице Виноградной соседи через окно увидели трех человек, лежавших на полу комнаты, и тут же вызвали полицию и скорую.

Правоохранители обнаружили в помещении тело хозяйки дома 1958 года рождения. Ее муж 1953 года рождения и дочь 1976 г.р. были в бессознательном состоянии.

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Мужчина очнулся в больнице, но он ничего не помнит о случившемся. Его дочь на данный момент находится в коме.

Что говорят в полиции?

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство. По предварительной информации, накануне у семьи был гость.

Ранее мы писали:

  • В Винницкой области умерли от отравления двое маленьких сестер. Известно, что дети отравились грибами или ягодами.
  • В отеле под Одессой отравились 9 детей из Киева. У несовершеннолетних — острая кишечная инфекция.

  • В Кировоградской области зафиксировали два смертельных случая отравления грибами. Умерли две женщины.

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