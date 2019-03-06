Угрожал пистолетом: в Кировоградской области мужчина ограбил двух студентов
Преступнику грозит от трех до семи лет лишения свободы
Спустя сутки правоохранители разыскали нападающего. Им оказался 34-летний местный житель, он был ранее судим. У мужчины изъяли оружие и ряд вещественных доказательств.
"Расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, продолжается", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, не так давно в Запорожье задержали злоумышленников, которые напали на двух парней и ограбили их.
Кроме того, ранее в Одессе правоохранители задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на 26-летнюю женщину. Также мы сообщали, что в Днепре на вокзале мужчина, представившись ветераном АТО, ограбил человека.
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