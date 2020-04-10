Украина под замком: в каких областях и на сколько введен "комендантский час"

Карантин ужесточили на Буковине, в Волынской и Закарпатской областях

Власти ряда областей Украины в связи с распространением коронавирусной инфекции заявили об ужесточение карантина и введении "комендантского часа". Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что именно благодаря карантинным мерам нашей стране удается сдерживать вирус.

Так, не выходить из дома в ближайшие выходные – 11 и 12 марта – настоятельно просят жителей Черновицкой, Волынской и Закарпатской областей. Власти Киевской области также рекомендуют руководителям городов ограничить передвижение граждан в выходные и праздничные дни. Кому и когда нужно оставаться дома – разбирался сайт "Сегодня".

Черновицкая область

Первыми об ужесточении карантина объявили власти Буковины. Впрочем, для жителей области это не впервые – прошлые выходные они также провели дома.

"С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, снова в области вводится особый режим. Мы просим вас оставаться дома", – заявил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в своем видеообращении.

В частности, в ближайшие выходные в регионе не будут работать магазины, в том числе и продуктовые. Кроме того, автозаправочные станции будут открыты только для служб спасения, полиции и медицинских служб. Такие меры, по словам Осачука, вводят для того, чтобы у людей не было искушения покидать свои дома.

Статистика. Черновицкая область удерживает печальное лидерство по распространению COVID-19. Так, в регионе, по состоянию на утро 10 апреля, было зафиксировано 366 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только за последние судки опасный вирус подтвердили у 76 жителей региона.

Волынская область

Режим максимального ограничения движения в регионе будет действовать с 11 по 13 апреля. Об этом рассказал председатель местной облгосадминистрации Юрий Погуляйко. Волынян просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 06:00 понедельника.

Дополнительные ограничительные меры приняли, учитывая эпидемическую ситуацию в регионе, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось под руководством председателя облгосадминистрации Юрия Погуляйко 9 апреля.

"Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то из карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", – сказал Погуляйко.

Статистика. Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:30 10 апреля в Волынской области официально подтвержден 41 случай инфицирования COVID-19.

Закарпатская область

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"Комендантский час" вводят и на Закарпатье. Об этом сообщил и.о. председателя Закарпатской областной государственной администрации Алексей Гетманенко.

"Региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения. Это означает, что начиная с тринадцати часов субботы 11 апреля до шести часов утра понедельника 13 апреля – вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома!" – заявил чиновник.

Гетманенко отметил, что сейчас на Закарпатье эпидемия только набирает обороты и такие меры необходимы, чтобы сдержать распространение инфицирования.

"Да, я понимаю, что в эти праздничные дни мы привыкли ходить в гости, выходить на прогулки. Но другого варианта, как быть дома, чтобы остановить массовое распространение пандемии коронавируса, пока нету. И это показывают практики ведущих мировых стран! Благодаря введенным до сих пор карантинным мерам, нам удается сдерживать коронавирус. Мы должны сохранить эту тенденцию и постепенно начать выходить из карантина уже в мае. Если мы этого не сделаем, то карантин будет продлен до сентября", – добавил он.

Кроме того, в праздничные дни в области усилят контроль за карантинными мероприятиями. Таким образом, штрафов нарушителям карантина избежать не удастся.

Статистика. Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:30 10 апреля в Закарпатской области официально подтверждено 56 случаев инфицирования коронавирусом.

Киевская область

Киевская областная государственная администрация рекомендовала местным властям в регионе ввести "комендантский час" на ближайших и следующих выходных.

Как сообщает пресс-служба КОДА, в пятницу, 10 апреля, состоялось внеочередное заседание Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На заседании был вынесен ряд рекомендаций по ужесточению карантина, так как специалисты ожидают пик заболеваемости COVID-19 в области с 11 по 20 апреля.

В частности КОДА рекомендует ограничить передвижение и пребывание в общественных местах в период выходных и праздничных дней – с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля и с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.

Также рекомендуется усилить контроль за соблюдением карантина в парках, зеленых зонах, а также в храмах и церквях.

/ Фото: Сегодня

Кроме того, предлагается ограничить доступ жителям региона на кладбища и с соблюдением карантина – только по одному или по двое и в защитных масках.

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Статистика. В Киеве, по состоянию на утро 10 апреля, лабораторно подтвержедно 348 случаев инфицирования коронавирусом, в в области – 140.

Тернополь отказался

В свою очередь в Тернопольской области отказались вводить "комендантский час", однако улицы города будут усилено патрулировать.

"В ближайшие дни, 11 и 12 апреля, в Тернополе будут не вводить комендантских выходных, однако из-за роста количества инфицированных коронавирусом, правоохранители будут усиленно следить за соблюдением гражданами карантинных ограничений", – отмечается в сообщении горсовета.

В частности, работники Национальной полиции, патрульной полиции и муниципальной инспекции будут осуществлять постоянное патрулирование улиц города, парковых зон, детских и спортивных площадок, а на контрольно-пропускных пунктах, оборудованные по всем въездах в Тернополь, водителям и пассажирам автомобилей будут проводить температурный скрининг, отметили в горсовете.

Что такое комендантский час

Комендантский час (запрещенное время) – запрет в определенное время суток и на время находиться на улицах и в общественных местах жителям определенного населенного пункта, где установлено президентом Украины военное (чрезвычайное) положение, с целью поддержания порядка в моменты катастроф, эпидемий и т.д.

Так как в Украине действует режим чрезвычайной ситуации, то можно говорить, что в областях происходит ужесточение карантина с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

О том, чем отличаются чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине – сайт "Сегодня" рассказывал ранее.

Напомним, жителям всех областей Украины на сегодняшний день не разрешается:

- выходить на улицу без защитной маски/респиратора на лице;

- перемещаться группой лиц в количестве больше, чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет;

- посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

- посещать спортивные и детские площадки;

- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус;

- самовольно оставлять места обсервации (изоляции).

За нарушение правил карантина (ст.44-3 КоАП) предусмотрена административная ответственность (штрафы от 17 до 34 тыс. грн), а также уголовная ответственность (лишение свободы).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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