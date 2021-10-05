Украинцев синоптики предупредили об ухудшении погоды: прогноз на ближайшие дни

Изменения погоды в западной и юго-восточной части страны с 5 по 6 октября будут достаточно интенсивными

Передают желтый уровень опасности / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня до конца дня, а также 6 октября синоптики передают об ухудшении погоды. В некоторых областях Украины прогнозируют сильный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По данным Укргидрометцентра, в большинстве западных областей и в юго-восточной части будут порывы ветра 15-20 м/с. А также желтый уровень опасности.

Какой будет погода в Украине в октябре?

Синоптики не исключают заморозки даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

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Середина месяца порадует продолжительным "бабьим летом". Средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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