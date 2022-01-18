Украинцев снова ждет потепление: где ждать до +4 (карта)

Синоптики рассказали, какую погоду ждать в городах страны в ближайшие дни и будет ли она снежной

В стране прогнозируют небольшие осадки / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине 19 и 20 января будет преимущественно облачной и холодной. Теплее всего будет только на юге страны. Там температура воздуха поднимется до 4 градусов тепла. Осадки в эти дни на территории страны будут, но небольшие.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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В Киеве завтра, 19 января, с самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Осадков в городе не будет. Днем температура воздуха будет колебаться от -1 до -6 градусов.

В четверг, 20 января, в столице небо снова с утра и до самого вечера будет скрыто за облаками. Вечером стоит ожидать небольшой снег. В этот день будет немного теплее. Температура воздуха днем максимум поднимется до 1 градуса тепла.

Погода в Киеве на 19 января. Скрин: sinoptik.ua

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Погода в Киеве на 20 января. Скрин: sinoptik.ua

В Харькове завтра, 19 января, небо будет покрыто облаками, но вечером в городе погода прояснится. Небольшой снег пойдет только утром, а вот днем осадков не будет. Температура воздуха в Харькове будет колебаться от -5 до -14 градусов.

В четверг, 20 января, в городе будет облачная погода, но без осадков. Столбики термометров покажут от -5 до -15 градусов.

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Погода в Харькове на 19 января. Скрин: sinoptik.ua

Погода в Харькове на 20 января. Скрин: sinoptik.ua

Завтра, 19 января, в Одессе утром будет ясная погода, а днем на небе появятся облака. Осадков в этот день не будет. Температура воздуха от -5 до 0 градусов.

В четверг, 20 января, в городе целый день будет безоблачная погода. Осадков также не стоит ждать. В этот день в Одессе будет теплее. Столбики термометров поднимутся до 4 градусов тепла.

Погода в Одессе на 19 января. Скрин: sinoptik.ua

Погода в Одессе на 20 января. Скрин: sinoptik.ua

Завтра, 19 января, во Львове на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют. Температура воздуха от -3 до -1 градуса.

В четверг, 20 января, в городе на протяжении всего дня небо будет облачным. Утром осадков не ожидается. Днем будет идти снег, но ближе к вечеру он закончится. Температура воздуха поднимется до 0 градусов.

Погода во Львове на 19 января. Скрин: sinoptik.ua

Погода во Львове на 20 января. Скрин: sinoptik.ua

Какая будет зима в Украине

Январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая половина будет морозная и со снегопадами.

Февраль стоит ожидать холодный, снежный и с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег.

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