Украинец на легковушке пытался прорваться через границу с Беларусью

В результате пострадал водитель, а его автомобиль разбит

В международном автомобильном пункте пропуска "Славутич", что в Черниговской области, водитель автомобиля Ford пытался прорваться через госграницу.

"Мужчина двигался на выезд из Украины и проигнорировал требования пограничного наряда об остановке. Чтобы предотвратить попытку прорыва, правоохранители применили средство принудительной остановки", – сообщает Госпогранслужба.

Реклама

В результате наезда автомобиля повреждены средство принудительной остановки и защитная стойка комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ "Янтарь". Значительные повреждения получил и сам автомобиль.

Водителя, 30-летнего гражданина Украины, привлекли административной ответственности, материалы направили в суд.

Правонарушителю оказана помощь бригадой скорой медицинской помощи. Несмотря на внешние признаки употребления спиртного, его в сопровождении сотрудников Нацполиции, направлено в медицинское учреждение для освидетельствования на состояние опьянения.

Ранее пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границыгражданином России. Инцидент произошел в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области.

Напомним, в Закарпатской области в течение нескольких часов дважды задерживали мужчину, который пытался переместить в Украину машину с немецкой регистрацией.

Кроме этого, пограничники в Одесской области задержали троих мужчин, которые на автомобиле ВАЗ незаконно пересекли границу со стороны Молдовы вне пункта пропуска.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама