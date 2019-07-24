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Украинец пытался вывезти в Россию стероидов на миллион гривен

24 июля, 16:44

Заработать на спортивных препаратах пытался 62-летний мужчина


На границе Украины с Россией в Сумской области пограничники задержали мужчину с грузом контрабанды стероидов на сумму в более чем миллион гривен.

Медицинские препараты, которые спортсмены используют для увеличения силы, 62-летний сумчанин собирался продавать на территории Российской Федерации.

Задержали контрабандиста оперативники Государственной пограничной службы – вне границ пропускных пунктов и без каких-либо документов. Было изъято четыре ящика с таблетками.

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области, в ходе которых изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

Также мы сообщали, что работники пограничной службы на пункте пропуска "Порубне" обнаружили в автомобиле крупную партию контрабандного табака.

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Тег Россия, пограничники, контрабанда, контрабандист, сумская область

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