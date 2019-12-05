Украинка уволилась с работы и продала квартиру в городе чтобы ухаживать за конями: видео

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В Черкасской области бывшая менеджер уволилась с работы, продала квартиру в городе и переехала в деревню. И все – чтобы построить конюшню для спасенных ею животных.

"Это Милан. Он у нас живет уже около восьми лет. Очень ласковый для своих. Но в связи с тем, что у него в жизни было не всегда все хорошо, то для чужих – нет", рассказывает Наталья Штоль.

Четырнадцатилетний Милан – ее первый конь. Его привезла аж из Крыма. Не прижился в табуне. Ежедневно его бил и кусал главный жеребец. А восьмилетнюю Звездочку Наталья выкупила у мясника. На бойню лошадку сдал бывший хозяин. Звезда – любимица всех, кто помогает Натальи ухаживать за животными.

Евгения Лиходькина, смотрительница животных:

"У нее очень мягкий характер. Она очень дружелюбная. Такая как бы компанейская. Ей нравится быть с людьми. Она никогда не проявляет ни к кому агрессии".

Ранее Наталья работала менеджером в Черкассах. И 4 года назад продала квартиру, переехала в деревню и начала строить конюшню. Но денег мало. Два денника уже достроены. И два еще в процессе. Надо докупить стройматериалы, доски, для того, чтобы это все доделать.

Ежемесячно на еду для животных семья тратит до десяти тысяч гривен. Зарабатывают на конных прогулках и фотосессиях. Уже имеют постоянных клиентов.

"Вот полюбились они мне, эти лошади. Очень такая здесь атмосфера. Мне здесь нравится, потому что здесь так приятно – отдыхаешь и телом, и душой, и физически, и морально", – рассказывает Татьяна Ткач, жительница Черкасс.

Наталья рассказывает: завести лошадей мечтала с детства:

"Я очень рада, что рядом со мной такие животные. Иногда бывает, знаете, устанешь и так уже не хочется уже ничего. А потом эта мордашка подлезет под тебя, почешешь. И уже опять много сил, снова хочется что-то делать".

Женщина мечтает наконец достроить конюшню, чтобы Милан и Звезда получили настоящие дома. Для этого еще нужны несколько тысяч долларов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Черкасской области потерявший ногу АТОшник занялся конным спортом. Когда мужчина вернулся с войны, ему предложили пройти курс иппотерапии в качестве реабилитации. Сейчас Сергей не представляет своей жизни без конного спорта.

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