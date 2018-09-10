Украинского газа будут добывать больше: под Полтавой запустили инновационную технику

Собственная газодобыча — крайне желанная для Украины цель. Так говорит правительственная энергостратегия: уже в начале 2020-х страна должна перейти на полное самообеспечение. Что означает как увеличение количества скважин, так и более эффективную работу с существующими. Перед Днем работника нефтегазовой промышленности на одном из самых больших газовых месторождений в стране, на Полтавщине, запустили новую установку, которая в ближайшие 10—12 лет позволит добыть дополнительный 1 млрд куб. м природного газа.

Добыча газа далека от зрелищности. Основные "события" происходят под землей, на глубине более 5 км, откуда газ под высоким давлением по тонкому каналу-трубе поступает наверх.

Трубы-нити соединяют скважины с хабом — установкой предварительной подготовки газа "Олефировка". Если смотреть на нее с высоты, похожа на микросхему — достаточно цветастую, учитывая окраску труб. Здесь газ очищают и подготавливают для передачи в магистральный газопровод. Сам объект достаточно статичен. Все волшебство происходит внутри коллекторов и сепараторов, управляемое автоматической системой, которая контролирует 12 тыс. параметров.

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Как это работает

Поступаемый из недр газ не идеально чист, в нем есть примеси, поэтому перед превращением в огонь, который поджарит вам яичницу, он идет на очистку. Для этого природный газ необходимо охлаждать. Раньше это делали с помощью "дросселирования" или эффекта Джоуля-Томпсона. Газ расширяется, проходя через пористую мембрану, теряет давление, и температура понижается.

Но там, на глубине пяти километров, давление снижается по мере выкачки пласта.

Снижать его еще и наверху нельзя уже по нормативам. В ДТЭК Нефтегаз к вопросу подошли основательно и стали использовать новый метод: пропаново-холодильную установку. Инновационный и уникальный для Украины "робот-холодильник" позволяет очищать газ от воды и конденсата без снижения давления, что позволит не только продлить эксплуатацию старых скважин, но и более бережно использовать новые. Компания инвестировала в технологический объект около 350 млн грн и оснастила установку самым современным оборудованием от ведущих мировых производителей из США, Японии, Швейцарии и Германии. ДТЭК Нефтегаз стал первой компанией, которая реализовала проект такой сложности в газодобывающем секторе Украины.

Машинный "мозг". Руководит современным оборудованием

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Будет рост

Помимо новой установки, ДТЭК Нефтегаз в текущем году бурит две новые скважины на Семиренковском месторождении и готовится к бурению новых глубоких скважин на Мачухском — именно там в прошлом году ДТЭК модернизировал другую свою установку подготовки газа, вложив в нее более 100 млн грн.

"Мы сотрудничаем с научными учреждениями Украины и инновационными центрами в мире, чтобы найти резервы и возможности для увеличения объемов добычи и приближения энергетической независимости Украины. Это, в свою очередь, создаст новые рабочие места и увеличит наши налоговые отчисления", — говорит генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

Инвестировав более 2 млрд грн, в прошлом году компания получила исторический рекорд по добыче — 1,65 млрд кубометров газа. Но и его вскоре обещают побить: в ближайшие лет пять обещают 2 млрд куб. метров в год.