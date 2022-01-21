Украину на выходных "атакует" снег – где ждать непогоду

Погода в Украине на выходных будет холодной, а в некоторых областях – с осадками. На территории страны синоптики прогнозируют ветер со скоростью 7-12 м/с. Поэтому рекомендуется одеваться теплее.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В субботу, 22 января, в центральных, восточных и южных областях ожидается солнечная погода без осадков. Снегопад синоптики прогнозируют в северных, западных регионах, а также в Киеве.
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Температура воздуха ночью составит от -3 до -5 градусов, а днем от 0 до 2 градусов тепла.
В воскресенье, 23 января, практически по всей Украине будет солнечно. Температура воздуха ночью составит от -7 до -9 градусов, а днем – от -3 до -5.
Осадки в виде снега в этот день прогнозируют только в западных областях.
Погода в Украине 22 января. Скриншот
Погода в Украине 23 января. Скриншот
Погода в Украине сегодня, 21 января
Погода в Украине в пятницу, 21 января, преимущественно будет снежной. В этот день порывы ветра будут достигать 12 м/с. Кроме того, прогнозируют мороз. Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица.
Сегодня осадков не прогнозируется только в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Там будет облачная погода. На остальной территории – снег. Ветер – западный, 7-12 м/с.
На западе прогнозируется от -2 до +1 градуса. На востоке ожидается от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.
В северных регионах – от -2 до +1 градуса. На юге ожидается 0-3 градуса тепла.
В Киеве пойдет снег, от -2 до 0 градусов, а в Симферополе прогнозируют мокрый снег – +1-3 градуса.
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