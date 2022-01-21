Украину на выходных "атакует" снег – где ждать непогоду

Температура воздуха ночью составит до -9 градусов

В Украине снова обещают снегопады. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине на выходных будет холодной, а в некоторых областях – с осадками. На территории страны синоптики прогнозируют ветер со скоростью 7-12 м/с. Поэтому рекомендуется одеваться теплее.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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В субботу, 22 января, в центральных, восточных и южных областях ожидается солнечная погода без осадков. Снегопад синоптики прогнозируют в северных, западных регионах, а также в Киеве.

Температура воздуха ночью составит от -3 до -5 градусов, а днем от 0 до 2 градусов тепла.

В воскресенье, 23 января, практически по всей Украине будет солнечно. Температура воздуха ночью составит от -7 до -9 градусов, а днем – от -3 до -5.

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Осадки в виде снега в этот день прогнозируют только в западных областях.

Погода в Украине 22 января. Скриншот

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Погода в Украине 23 января. Скриншот

Погода в Украине сегодня, 21 января

Погода в Украине в пятницу, 21 января, преимущественно будет снежной. В этот день порывы ветра будут достигать 12 м/с. Кроме того, прогнозируют мороз. Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица.

Сегодня осадков не прогнозируется только в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Там будет облачная погода. На остальной территории – снег. Ветер – западный, 7-12 м/с.