Украинцы рассказали о жизни в эвакуации после химкатастрофы в Крыму

Жители семи сел Херсонской области, которые выехали в Скадовск из-за аварии на крымском химическом заводе "Крымский титан", разместились в санатории и отдыхают на побережье.

"Все у нас хорошо, отдыхаем загораем", – рассказала жительница Преображенки Татьяна Гук, которая отправилась в скадовский санаторий "Таврия" вместе с двухлетней дочерью.

Тем временем, межведомственная комиссия проводит анализы воды, грунта и воздуха. И, хотя превышения содержания отравляющих веществ обнаружено не было, возвращаться домой эвакуированным пока не советуют.

По словам женщины, пять дней назад, на скорую руку собрав вещи, она выехала из своего села. Сейчас ее соседями по санаторию стали еще 50 взрослых и 320 детей. Балкон, три кровати, душ и туалет на три комнаты.

Другая жительница Преображенки, Надежда Мартыщук показала, как она разместилась со своим восьмимесячным сыном вместе с другой женщиной и ее ребенком.

"У меня отравление было, на глазах пошло покраснение, но сейчас уже получше стало. – А дети? – Тут нормально, а дома он сказал, что носик болит", – отметила она.

Три недели назад в Скадовске закончился курортный сезон, и администрация этого санатория решила принять на отдых мам с детьми. Пока что – за свой счет. Деньги обещает вернуть областной совет из резервного фонда.

"В экстренном случае расконсервировались и запустили полностью все объекты. Еще мы можем принять человек 60, грудничкам вечером даем дополнительно молочко", – рассказал исполняющий обязанности директора санатория "Таврия" Игорь Соценко.

Кормят эвакуированных также за счет санатория.

"Меню меняется каждый день, одинаковое ничего не подается, на вечер – плов", – рассказал повар санатория Тамара Сагакян.

Среди эвакуированных – 268 учеников, которые завтра отправятся в местную школу. Совсем маленьких детей с мамами разместили в больнице.

"Скучаем, всю жизнь дома а тут, на тебе, пришлось бежать. Лекарства, питание, памперсы дают, относятся хорошо, не обижают. Обогрели накормили", – рассказала многодетная мать Вера Малиева.

В свою очередь, заведующий детским отделением районной больницы заверил, что химических отравлений у детей не было.

"Клиники химического отравления ни у одного ребенка не было. Есть некоторые с простудой, с ринитом, но ничего страшного нет", – заверил Константин Гак.

Несмотря на хорошие условия, гостит вынужденные отдыхающие долго не хотят.

"Мы бы и сейчас домой поехали, там работа стоит, ремонты затеяли. Побросали все и уехали", – рассказала Снежана Процишина, жительница Макаровки.

Отдыхать на море жители двух районов Херсонской области, попавшие в зону экологического бедствия, будут как минимум десять дней, пока межведомственная комиссия не определит, насколько загрязнены земля, вода и воздух. Тогда и будет принято решение, безопасно ли людям вернуться домой.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В соцсетях крымчане рассказали, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь.

Через 10 дней после катастрофы "властями" полуострова было принято решение об эвакуации детей из Армянска. По словам очевидцев, накануне в городе появилось множество автобусов, а также усиленные наряды полиции, а настроения в городе близки к паническим.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В.Каразина Иван Вьюнник рассказывал о масштабах опасности выбросов с "Крымского титана". Он объяснил, что сернистый ангидрид чрезвычайно вреден и убивает все живое.

Все подробности химической катастрофы в Крыму читайте в материале сайта "Сегодня".