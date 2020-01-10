Укрощение таксиста: в Николаеве водитель распылил в лицо полицейским газ и "прокатил" на капоте

В центре Николаева, на улице Адмиральской, произошел инцидент между водителем такси и полицией, в результате чего двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщают НовостиN.

По словам полицейских, автомобиль "Фиат" был припаркован возле Николаевского академического русского драматического театра, на месте, предназначенном для инвалидов. Патрульные остановились и сделали водителю замечание. Водитель с замечанием не согласился и вступил с правоохранителями в спор. В ходе конфликта водитель "Фиата" сел в свой автомобиль и попытался уехать, а когда полицейские пытались этому воспрепятствовать, брызнул им в лицо из газового баллончика. Более того, "Фиат" даже успел "прокатить" на капоте одного из патрульных.

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Далеко уехать водитель не успел, он был задержан в нескольких сотнях метров от места происшествия, на ул. Никольской. Обоих полицейских с места происшествия "скорая" увезла в областную глазную больницу для оказания специализированной помощи, отмечает издание.

В то же время водитель "Фиата" рассказал свою версию происшедшего. По его словам, автомобиль действительно был припаркован возле театра, однако, на обычном месте, а не на предназначенном для инвалидов. Водитель утверждает, что полицейские беспричинно напали на него, а когда он сел в свою машину, начали силой вытаскивать его из салона, несколько раз ударили по лицу. Именно по этой причине, говорит водитель, он и применил в отношении них газовый баллончик. После этого он отъехал с места конфликта и сам вызвал полицию. Впрочем, никаких внешних признаков, свидетельствующих о применении к нему физической силы, у водителя "Фиата" не заметно, говорят очевидцы.

На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции, которая надлежащим образом документально оформила происшествие. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Яготине Киевской области мужчина из ружья открыл огонь по сотрудникам группы реагирования патрульной полиции и скрылся с места инцидента. Для задержания вооруженного злоумышленника введена спецоперация "Гром"

Также ранее в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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