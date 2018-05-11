Умер черниговский спасатель, который боролся с лесным пожаром

Сегодня, 12:49

У спасателя начало отказывать сердце во время борьбы с огнем

Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Умер сотрудник Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Андрей Нехаенко, которому стало плохо во время ликвидации масштабного лесного пожара под Гончаровском в Черниговской области.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, спасатель почувствовал недомогание еще 4 мая, а позже врачи поставили ему диагноз "острый коронарный синдром". Мужчина впал в кому и 10 мая скончался. К сожалению, ему не помогли дорогостоящие лекарства, деньги на которые собирали многие сотрудники Службы спасения.

1526031798.803

"Выражаем искренние соболезнования семье спасателя и разделяем с его ближайшими людьми боль утраты. Вечная память…" – говорится в сообщении.

screenshot_1_221

Напомним, ранее площадь лесного пожара под Гончаровском в Черниговской области оценивалась в 20 гектаров и для борьбы с огнем спасатели привлекли авиацию. Огонь приблизился к воинской части и складам, а также полигону, расположенному неподалеку.

Также стоит напомнить о пожаре на территории военного арсенала в Балаклее, Харьковской области, где из-за горящей травы начали разрываться боеприпасы. По состоянию на утро 4 мая возгорание было практически ликвидировано, а спасатели тушили два оставшихся очага тления и пообещали, что с огнем будет покончено на протяжении дня.
пожар, спасатель, лесной пожар, черниговская область, Гончаровск
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: news.day.az

В игровом клубе Золотоноши произошел смертельный пожар

Сегодня, 11:48

В результате пожара один человек погиб и еще двое с ожогами попали в больницу

Харьков

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харьковской области мужчина и женщина погибли в огне

Вчера, 14:23

По словам соседей, погибшие вели асоциальный образ жизни
Загрузка...

Происшествия

Пожар в Гидропарке: спасатели рассказали подробности

Вчера, 14:20

Возгорание возникло в отдельно стоящем здании спортивного зала  

Днепр

Фото: пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

При пожаре в Днепре погибли три человека: появились фото и видео

Вчера, 09:26

Пожар возник в одноэтажном доме, с огнем боролись два расчета спасателей
Загрузка...