Умер черниговский спасатель, который боролся с лесным пожаром

У спасателя начало отказывать сердце во время борьбы с огнем

Умер сотрудник Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Андрей Нехаенко, которому стало плохо во время ликвидации масштабного лесного пожара под Гончаровском в Черниговской области.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, спасатель почувствовал недомогание еще 4 мая, а позже врачи поставили ему диагноз "острый коронарный синдром". Мужчина впал в кому и 10 мая скончался. К сожалению, ему не помогли дорогостоящие лекарства, деньги на которые собирали многие сотрудники Службы спасения.

"Выражаем искренние соболезнования семье спасателя и разделяем с его ближайшими людьми боль утраты. Вечная память…" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее площадь лесного пожара под Гончаровском в Черниговской области оценивалась в 20 гектаров и для борьбы с огнем спасатели привлекли авиацию. Огонь приблизился к воинской части и складам, а также полигону, расположенному неподалеку.

Также стоит напомнить о пожаре на территории военного арсенала в Балаклее, Харьковской области, где из-за горящей травы начали разрываться боеприпасы. По состоянию на утро 4 мая возгорание было практически ликвидировано, а спасатели тушили два оставшихся очага тления и пообещали, что с огнем будет покончено на протяжении дня.