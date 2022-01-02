Умерла 39-летняя женщина, которую сбил подросток в Луцке

#человек_сего_дня

2 января. Платон Симиренко. 201 год назад родился человек уникальной судьбы, прошедший путь от крепостного крестьянина до мультимиллионера. Предприниматель, меценат, украинский патриот… А еще в честь него назван знаменитый сорт яблок - Ренет Симиренко.

На встречу с героем!