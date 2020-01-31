Умерла девочка, которую родила и спрятала в шкаф 17-летняя студентка под Херсоном

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В Херсонской областной больнице умерла новорожденная девочка, которую накануне спасли полицейские от собственной матери.Об этом сообщает ГУ НП в Херсонской области.

Несмотря на то, что санавиация срочно доставила младенца из города Олешки в Херсон, к сожалению, жизнь девочки врачам спасти не удалось. Сейчас тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Открытое уголовное производство по ст.117 "Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, о поступлении в больницу несовершеннолетней копам сообщили врачи – у девушки было кровотечение, характерное для состояния после родов. Сама студентка объяснила, что находилась на 16-й неделе беременности и сделала аборт в туалете, заявили в областном управлении Нацполиции.

После осмотра медики пришли к выводу, что срок беременности был намного больше, а состояние девушки указывало на то, что роды все-таки состоялись.

В общежитие была направлена следственно-оперативная группа, и в комнате роженицы копы увидели в шкафу завязанный полиэтиленовый пакет. Внутри в тряпье лежала новорожденная девочка, которая едва дышала.На место немедленно вызвали врачей и ребенка отправили в больницу.

Известно, что роженица — жительница Белозерского района. Полиция открыла уголовное производство, назначено проведение ряда экспертиз. Копы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Хмельницкой области мать двоих детей убила свою новорожденную дочь. Как выяснили правоохранители, медикам женщина отрицательно отвечала на все вопросы о возможной беременности и аргументировала боли в брюшной полости почечной болезнью. Муж, который в момент родов находился в селе, тоже уверял, что о беременности жены ничего не знал, а изменения в организме она аргументировала недугом.

Ранее возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка. Жуткую находку обнаружили случайные прохожие. После этого полиция начала разыскивать мать ребенка.

Также на Волыни женщина закопала на огороде своего новорожденного ребенка. Подробнее — смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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